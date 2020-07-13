Почти четверть ТЦ в России может закрыться к осени из-за кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около четверти торговых центров в России может закрыться к осени, сообщает пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

РСТЦ снова обратился в правительство РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий год. По данным совета, если отсрочки не будет, общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 миллиарда рублей, на имущество – 24 миллиарда рублей, на прибыль – 15 миллиардов рублей, единый социальный налог – 4 миллиарда рублей.

К концу месяца собственники ТЦ обязаны погасить все задолженности по НДС. В пресс-службе совета объяснили, что у отрасли нет таких средств и счета торговых центров могут быть заблокированы. Это приведет к закрытию порядка четверти всех ТЦ, чего, по информации РСТЦ, стоит ждать к осени.

Представители ТЦ просят субсидий на осуществление текущей деятельности, льгот и отсрочек по налогам, скорейшего открытия в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах пока не разрешена.

В июне стало известно, что в Москве компенсацию 50 процентов налога на имущество и земельных платежей за второй квартал года получат собственники, используемые свою недвижимость для предпринимательской деятельности. На это может рассчитывать порядка 6,5 тысячи организаций. На реализацию цели планируют направить до 15,5 миллиарда рублей.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что заявки будут принимать до конца текущего года, что позволит желающим собрать необходимые документы. Обращение собственников ТЦ с площадью более тысячи квадратных метров рассмотрит департамент торговли и услуг. Остальные заявки рассмотрят префектуры округов, где расположены организации. Решение по заявкам от гостиниц примет городской комитет по туризму.

Специалисты должны проверить заявку в течение 20 рабочих дней. Если каких-то документов не будет, то срок может быть увеличен. На подписание договора с получателем гранта отведено еще пять рабочих дней.