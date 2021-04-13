В Совфед не поступало предложений кабмина по повышению налогов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство России не выносило на рассмотрение Совета Федерации никаких инициатив, связанных с планами повышения налогов в целях восстановления национальной экономики после пандемии. Об этом заявил первый зампред комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о проработке российским кабмином планов по восстановлению экономики, один из которых предусматривает повышение налогов и использование средств Фонда национального благосостояния.
"У нас предложений от правительства по повышению налогов пока нет никаких, инициатив от Совета Федерации по этому поводу тоже нет никаких. Мы придерживаемся той позиции, которую сформулировал ранее президент РФ, по наложению моратория на фундаментальные, глобальные изменения в Налоговом кодексе", – приводит слова сенатора ТАСС.
По словам Рябухина, в настоящее время работа кабмина в данной сфере направлена на систематизацию норм Налогового кодекса для устранения коллизий, а также на ослабление фискальной нагрузки на малый и средний бизнес.
"Это изменения в виде преференций и налогового послабления, а предложений по дополнительным обременительным нагрузкам нет", – заявил он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому автовладельцев могут освободить от уплаты транспортного налога. По словам лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, граждане РФ выступают против транспортного налога, поскольку знают о включении ежегодно индексируемых акцизов в цену за топливо. Двойную плату Миронов назвал финансовой кабалой.
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