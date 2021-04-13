В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект, по которому автовладельцев могут освободить от уплаты транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе фракции "Справедливая Россия".

"Мы будем добиваться отмены несправедливого налога, потому что людей заставляют платить дважды – сам налог и акциз на бензин, заложенный в стоимость топлива", – заявил лидер партии Сергей Миронов.

По словам депутата, граждане РФ выступают против транспортного налога, поскольку знают о включении ежегодно индексируемых акцизов в цену за топливо. Двойную плату Миронов назвал финансовой кабалой.

Эксперты в начале 2021 года подсчитали, во сколько обойдется обслуживание личного автомобиля. На годовые процедуры и заправку машины потребуется отдать примерно 108 тысяч рублей.

