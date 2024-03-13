Юрист прокомментировал возможный запрет рекламы с обещаниями списать долги

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Инициатором запрета рекламы с обещаниями списать долги являются банки, так как им невыгодно оставаться без должников. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил кандидат юридических наук, общественный деятель Александр Карабанов.

Он объяснил, что под списанием долгов подразумевается процедура банкротства. Через такую рекламу, по его словам, юристы пытаются предложить свои услуги, которые человек часто не может выполнить сам.

Карабанов уверен, что банки могли бы открыть консультационные центры, но для них это слишком затратно, поэтому те "пошли по пути наименьшего сопротивления", так как им проще устанавливать ограничения. Государственные службы также не могут помочь должникам, так как в бюджете на это не заложено денег.

"Абсолютно правильная была бы инициатива, самое главное, она была бы направлена на человека, чего нам не хватает во многих секторах экономики", – отметил эксперт.

По его мнению, закон о запрете такой рекламы, скорее всего, примут.

О возможном запрете "раздолжнителей" – компаний, предлагающих россиянам консультации по личному банкротству, стало известно 13 марта. По данным СМИ, соответствующие поправки в закон "О рекламе" уже обсуждают ЦБ РФ и Генпрокуратура РФ. Сообщалось, что Центробанк еще в 2014 году предупреждал, что такие фирмы часто вводят граждан в заблуждение и нарушают их права.

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