Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус

Фото: телеграм-канал Rusjetclub

Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скоропостижно скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщается на сайте компании.

Мужчина работал в "Лукойле" на протяжении 30 лет. Причины его смерти не указываются.

В некрологе уточнили, что в памяти компании он останется талантливым руководителем, отзывчивым товарищем и разносторонним человеком. Коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким Робертуса.

Мужчина присоединился к "Лукойлу" сразу после окончания института. Трудовой путь он начал с должности экономиста и прошел все этапы профессионального роста.

Кроме того, Робертус был спортсменом-авиамоделистом, семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту.