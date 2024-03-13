13 марта, 19:55Экономика
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус
Фото: телеграм-канал Rusjetclub
Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скоропостижно скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщается на сайте компании.
Мужчина работал в "Лукойле" на протяжении 30 лет. Причины его смерти не указываются.
В некрологе уточнили, что в памяти компании он останется талантливым руководителем, отзывчивым товарищем и разносторонним человеком. Коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким Робертуса.
Мужчина присоединился к "Лукойлу" сразу после окончания института. Трудовой путь он начал с должности экономиста и прошел все этапы профессионального роста.
Кроме того, Робертус был спортсменом-авиамоделистом, семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту.
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