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Экономика

12 августа 2018, 16:46

Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью

экономика политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия снизит вложения в американские ценные бумаги в ответ на готовящиеся санкции США. Страна также может перейти к использованию национальных валют вместо доллара при международных расчетах.

Как рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов Россия значительно сократила вложения резервов в американские активы. Речь идет о средствах в золотовалютном резерве и в Фонде национального благосостояния.

"Мы все больше и больше налаживаем расчеты не в долларах, а в других валютах: в первую очередь в рубле, в евро, в том числе, в китайских юанях и так далее", – сообщил министр на телеканале "Россия 1".

10 августа Госдеп объявил о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей. В документе содержится запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа. Новая волна последует, если РФ не даст гарантий по отказу от использования химоружия.

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