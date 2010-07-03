Город будущего и обсерватория ждут гостей Семейного финансового фестиваля в Москве

14:02
Фото: предоставлено организаторами
Чтобы стать финансово грамотным, нужно уметь не только вести учет доходов и расходов, но и разбираться в основных финансовых понятиях, ориентироваться в услугах финансовых организаций и использовать их с осознанием всех плюсов и минусов. Улучшить свои знания в области финансовой грамотности и с пользой провести выходные смогут участники Семейного финансового фестиваля, который состоится 23 ноября на площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Гости на один день превратятся в жителей города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, парком развлечений, смарт-клубом, кинотеатром, магазином и еще 15 локациями.
На "Игровой площадке" будут представлены настольные финансовые игры для всей семьи, которые будут способствовать повышению финансовой грамотности и приобретению полезных финансовых привычек. В локации "Технопарк" для детей, подростков и их родителей проведут познавательные занятия, деловую командную игру для финансовых "инженеров". На примере постройки моста из конструкторов дети узнают, как грамотно распределять бюджет и оптимизировать финансовые затраты. В "Смарт-клубе" в течение всего дня будет проходить авторская интеллектуальная викторина, созданная ведущим телепередачи "Мы и наука. Наука и мы", игроком телеклуба "Что? Где? Когда?" Владимиром Антохиным. Участников ждут несложные задания на общую эрудицию, логику и внимательность к деталям. В "Библиотеке" тем временем состоятся игровые уроки, квесты и мастер-классы. Наталья Мякишева, руководитель центра интеллектуального развития, в партнерстве со школой финансовой грамотности для детей проведет мастер-класс "Как создать УТП для стартапа", участники которого узнают, как спланировать бюджет для начала своего дела, правильно представить себя и свою идею, составить финансовый план.
В "Финансовой лаборатории" участников ждет уникальный квест: им предстоит пройти идентификацию агентов суперсекретного подразделения "Мир" и узнать, как устроена платежная система.
Один из партнеров фестиваля проведет в локации Money talks мастер-классы о профессиях будущего, в ходе которых дети и подростки смогут узнать, какие профессии будут востребованы через 10 лет и как английский язык поможет стать финансово успешным. А в локации "Космодром", куратором которой стала международная школа программирования для детей, участники попробуют запрограммировать робота, который собирает монетки для постройки космической станции на Марсе.
Родителям будет интересно и полезно принять участие в интерактивных практикумах, которые будут проходить в "Обсерватории". Анастасия Брановицкая, экономист и педагог Трехъязычного детского центра проведет лекцию "Финансовая грамотность для дошкольников: хайп или реальные возможности для развития?". Родители узнают, как помочь ребенку освоить азы финансовой грамотности и почему важно начинать финансовое воспитание с раннего возраста. А руководитель регионального Центра финансовой грамотности Волгоградской области Ольга Андреева проведет родительское собрание, на котором расскажет, как привить полезные финансовые привычки детям младшей, средней и старшей школы.
Для самых маленьких гостей специальный организационный партнер создаст волшебное пространство – "Парк развлечений", где их ждут развивающие игры, веселые аниматоры и множество других активностей. Отдохнуть дети и взрослые смогут в "Кинотеатре", посмотрев мультфильмы на финансовую тему с участием любимых персонажей.
Всего на фестивале будет организовано более 80 различных мероприятий. С подробной программой можно познакомиться по ссылке. Вход на фестиваль свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное при условии предварительной регистрации.
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