Интернет-омбудсмен прокомментировал налоги для крупных технологических корпораций

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал налоги для крупных технологических корпораций.

"Сама идея заключается в том, чтобы не дать возможности технологическим гигантам переходить в некие технологические офшоры. Сейчас большое количество очищенных после налогообложения средств аккумулируется и ими распоряжаются американские корпорации. В данным случае они получат значительные уменьшения своего дохода в пользу европейских государств", – цитирует ИА "НСН" слова Мариничева.

Он отметил, что реализовать данную инициативу практически невозможно, поскольку технологические корпорации самовольно не согласятся на повышение налога. По его словам, подписать такое соглашение могут только под давлением национальных налоговых законодательств.

В свою очередь, руководитель службы корпоративных коммуникаций компании "Яндекс" Илья Грабовский заявил, что не беспокоится о распространении на их компанию подобных налогов, поскольку она является налоговым резидентом России.

Эксперты отмечали, что новая система может вызвать глобальное перераспределение налогов и усложнит компаниям бегство в "налоговые убежища".

Ранее Международная организация экономического сотрудничества и развития предложила ввести налоги для крупных технологических корпораций. Под данной инициативой понимается оплата налогов пропорционально их продажам. Организация собирается отправить свои предложения министрам экономики стран G20, которые встретятся 17–18 октября.

