Сечин ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне 40–43 долларов за баррель

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Цена за баррель нефти в 2018 году не будет высокой и может составить в среднем 40–43 доллара за баррель, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что таковы данные предварительного анализа.

Влияние на рынок оказывает не только производство нефти, но и финансовые инструменты США, отметил Сечин.

"Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20 процентов. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка 40 долларов за баррель", – пояснил глава "Роснефти".

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал другой прогноз. По расчетам Минэнерго, цена нефти в 2018 году будет находиться в диапазоне 45–55 долларов за баррель.

Что касается второго полугодия 2017 года, то ведомство прогнозировало цену нефти в диапазоне 50–60 долларов за баррель. Текущая стоимость "черного золота" на Лондонской бирже ICE соответствует этому прогнозу: декабрьские фьючерсы на ресурс торгуются по 53,8 доллара за баррель.

За последние три месяца отмечается рост цены на нефть. Самой низкой она была в июле – 45 долларов за баррель, а отметку в 53 доллара перешагнула в конце августа.

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