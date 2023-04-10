Минфин РФ и ЦБ посоветовали не переоценивать влияние выхода Shell из "Сахалина-2" на рубль

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Влияние валютных операций, связанных с выходом компании Shell из проекта "Сахалин-2", на курс российской валюты не стоит переоценивать, считают в Центробанке и Минфине РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Bloomberg заявлял, что данные о согласии Москвы выплатить компании Shell всю сумму за ее долю в "Сахалине-2" повлияли на рубль.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев на совместной группе по подготовке к годовому отчету Банка России в Госдуме заявил, что крупные операции на валютном рынке в рамках сделок на выход проводятся в пределах установленных ЦБ жестких лимитов.

Он добавил, что если бы было зафиксировано нарушение, то банк это увидел бы и незамедлительно отреагировал.

"Всегда правительственной комиссией ставится вопрос о том, какой источник приобретения валюты. Если источник приобретения – внутренний валютный рынок и сумма значительная, то ставятся условия довольно жесткие по темпам этого приобретения", – подчеркнул Моисеев.

Крупные суммы приходится разбивать на несколько частей, довольно незначительных ежедневных траншей, сказал он.

Зампред Банка России Алексей Заботкин подтвердил слова Моисеева и добавил, что влияние валютных операций, которые связаны с выходом западных компаний из проектов России, преувеличено.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснял, что падение курса рубля произошло из-за проседания экспортной выручки в начале года. Он добавил, что дальше динамика должна быть более гладкой.



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