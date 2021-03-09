В России заморозят цены на мясо птицы – СМИ

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Члены Национального союза птицеводов и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) могут заморозить оптовые цены на тушку бройлера, пишет "Коммерсант".

Уточняется, что данная договоренность носит неформальный характер и не задокументирована.

Фиксация оптовых цен будет длиться три недели.

Мясо птицы с начала года и до конца февраля подорожало на 2,44 процента, свидетельствуют данные Росстата. А за год цены выросли на 12,96 процента. Во время совещания у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева производители согласились в течение двух месяцев не увеличивать цены на тушку бройлера.

В Национальном союзе птицеводов отмечают, что в январе производство мяса птицы сократилось на 6,4 процента. Это связано с удорожанием ресурсов, зависимых от импорта, вспышками птичьего гриппа. В феврале ситуация может повториться. Предприятия, которые обеспечивают порядка 20 процентов российского рынка мяса птицы, могут сократить производство.

Производители могут сократить продажу продукции на переработку, чтобы сохранить объемы поставок. В этом случае оптовые цены повышаться не будут, что стабилизирует стоимость и куриного мяса.

Ранее сообщалось, что полное восстановление производства мяса птицы и яиц в РФ ожидается к маю.

Сейчас на российском рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Это связано с увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка и с некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации.

