Москва 24: специалисты расскажут, как в условиях пандемии запустить свой стартап

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9 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Московская торгово-промышленная палата. Инновационные решения для столичного бизнеса".

Как в условиях пандемии запустить свой стартап или удержать на плаву давно существующий бизнес-проект? Может ли вид из окна помешать гостинице получить высокий классификационный балл? Как будет организован контроль за потоками трудовой миграции и какие системы для тестирования иностранных граждан будут применяться? Об этом и многом другом расскажут:



президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;

вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян;

вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте;

вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич.

Смотрите трансляцию 9 декабря в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.