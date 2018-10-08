Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

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В России провели исследование, которое помогло выявить города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. При составлении рейтинга в расчет бралось соотношение средних заработных платежей в 100 крупных городах со стоимостью стандартного потребительского набора, передает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, больше всего зарабатывают в Южно-Сахалинске, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Москве.

Эксперты также отмечают, что хорошие зарплаты в Санкт-Петербурге, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске и Омске.

Меньше всего зарабатывают жители Черкесска, Махачкалы, Нальчика, Севастополя и города Шахты, который находится в Ростовской области.

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