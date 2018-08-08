Рубль обвалился к доллару до минимума с апреля 2018 года

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Доллар и евро выросли до рекордной отметки во время торгов на Московской бирже 8 августа. Рыночная стоимость американской валюты достигла 65,05 рубля. Евро продается по 75,17 рубля за единицу.

Последний раз такой курс рубля к этим валютам наблюдался в апреле 2018 года.

Как отмечают эксперты, на стоимость российской валюты повлияли сообщения о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США, а также приостановившийся рост цен на нефть.

Рост стоимости иностранной валюты наблюдается весь день 8 августа. Ранее курс евро впервые с мая превысил 75 рублей на торгах.