Экономику Европы ждет упадок после заявления "Газпрома" – СМИ

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Экономика Европы резко спадет после снижения экспорта российского газа по "Северному потоку", написал обозреватель Forbes Сэл Гилберти. Автор заявил, что жителей холодных регионов ждет рост расходов. По его словам, эта зима для них будет суровой.

Гилберти отметил, что в первую очередь пострадает экономика Германии. Также, по словам автора, фьючерсы на природный газ в США выросли на 95% в годовом исчислении.

"Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы", – отметил Гилберти.

Ранее в Кремле заявили, что антироссийские санкции мешают ремонту турбин для газопровода "Северный поток". Власти назвали компанию "Газпром" надежным поставщиком, который является гарантом энергобезопасности Европы.

Также "Газпром" сообщил о том, что эксплуатация газоперекачивающего агрегата на КС "Портовая" в составе "Северного потока" до устранения утечки масла создает риски пожара. Компания заявила, что температура агрегата в отдельных местах может достигать 300 градусов.