Архангельский траловый флот пообещал сдерживать цены на рыбу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Архангельский траловый флот (АТФ) зафиксировал цены на свою продукцию. Он подписал соответствующее соглашение с региональным министерством агропромышленного комплекса и торговли, сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Архангельской области.

Представители АТФ пообещали сдерживать цены на треску свежемороженную, треску горячего копчения, печень трески и зубатку холодного копчения.

Кроме того, флот, ФАС и министерство договорились о присоединении АТФ к инициативе по стабилизации оптово-отпускных цен на социально значимые товары. Ее принятие может позволить повысить доступность востребованных продуктов для россиян.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заверил, что цены на лимоны в РФ значительно не вырастут на фоне сокращения импорта из Турции из-за холодов.

По его словам, уже сформированы предложения по поставке лимонов за счет других международных направлений, где есть поставщики.