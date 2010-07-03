Банк России выпустил три серебряные монеты серии "Красная книга"

Банк России выпустил в обращение три серебряные памятные монеты серии "Красная книга". Номинал монет – 2 рубля, сообщается на сайте регулятора.

На монетах изображены дальневосточный леопард, красноногий ибис и белуга. Тиражи монет каждого вида составляют пять тысяч штук. Серия "Красная книга" выпускается с 1992 года.

Дальневосточный леопард обитает на границе России, Китая и Северной Кореи. Красноногий ибис – птица, которая в России последний раз встречалась на территории Дальнего Востока в 1990 году.

Белуга – одна из самых крупных пресноводных рыб семейства осетровых, обитает в Каспийском, Азовском и Черном морях.

В ноябре Банк России выпустил в обращение три памятные серебряные монеты. Одна из них посвящена 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына.