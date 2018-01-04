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Экономика

4 января, 22:48

Рогозин ответил на отказ "Альфа-банка" работать с оборонными предприятиями

экономика деньги

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

"Альфа-банк" не получил разрешение на работу со средствами гособоронзаказа, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал заявления администрации кредитной организации об отказе от этого сотрудничества.

"Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", – написал Рогозин в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что один из ведущих российских банков России – "Альфа-банк" – уведомил оборонные предприятия о прекращении обслуживания из-за санкций.

Отмечалось, что кредитная организация не планирует моментально разрывать связи, а просто максимально сократит свои риски при проведении операций.

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