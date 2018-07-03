ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за непогашенные облигации 1982 года

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсации из-за невыполнения обязательств по облигациям 1982 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

В суд обратились 15 человек, которые в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа. Троим истцам присуждены компенсации по 1800 евро за моральный и материальный ущерб.

Еще шесть заявителей получат компенсации в счет издержек в пределах от 30 до 1500 евро.

Суд также отметил, что в 2010-2012 годах ЕСПЧ уже рассматривал подобные иски.

В 2013 году в министерстве финансов РФ заключили, что государственные обязательства по облигациям 1982 года оказались исполнены в полном объеме, по этой причине выкуп этих бумаг прекращен. Как подсчитали в Минфине, притом что, по данным Сбербанка, сумма облигаций 1982 года, реализованных на территории РФ, составляла на 1 января 1992 года 9 миллиардов рублей, в течение 1992-1994 годов объем этих бумаг, предъявленных к погашению, составил 12 миллиардов рублей. Приток бумаг, предъявляемых к погашению российским властям, осуществлялся в том числе из бывших советских республик.