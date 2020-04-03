Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) заявляют об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей, сообщает "Газета.ру".
В открытом письме к премьер-министру Михаилу Мишустину коммерсанты предупредили, что прекращение их деятельности из-за соблюдения режима самоизоляции приведет к банкротству многих компаний. В частности, за истекшую неделю оборот в отрасли сократился на 60%.
По оценкам экспертов, спрос на услуги автосервисов в России уже не восстановится до прежнего уровня. "Мы прогнозируем, что более 80% независимых автосервисов могут не открыться после кризиса", – считает сооснователь сети автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова.
Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее оценил влияние экономического кризиса и коронавируса на автомобильный рынок.
Он отметил, что масштабы потерь пока оценивать рано, так как в марте спрос на машины еще наблюдался, а заметное падение продаж начнется только с апреля. Моржаретто при этом добавил, что, как и в любом другом бизнесе, многие компании не смогут пережить надвигающийся кризис и после восстановления ситуации в некоторых регионах какие-то компании исчезнут.
По его мнению, меньше всего убытков понесут в этой среде автосервисы и компании по продаже автомобилей с пробегом. Больше всего экономический кризис на себе ощутят, по его словам, продающие новые автомобили компании и мотобрендовые дилерские центры.
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