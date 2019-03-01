ЦБ аннулировал лицензию московского "Жилстройбанка"

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского "Жилстройбанка". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Жилстройбанк" занимал 456-е место в банковской системе России. Организация не являлась участником системы страхования вкладов.
Вместе с тем финансовая структура располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в сообщении регулятора.
Зачистка российского банковского сектора началась в 2013 году. Центробанк убирает с рынка слабые банки или структуры с сомнительной финансовой моделью.
В феврале 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что на оздоровление банковского сектора России потребуется еще несколько лет. По ее словам, процесс тормозит спад российской экономики и ухудшение качества активов российских банков.
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