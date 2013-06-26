В ТиНАО ликвидировали свалку строительных отходов

В ТиНАО ликвидировали свалку, на которую в 2013 году неоднократно жаловались местные жители.

К селу Свитино Вороновского сельского поселения свозились строительные отходы: обломки кирпича, досок, бетона, гипсокартон, а также твердые бытовые отходы. ООО "Рельеф", ответственное за возникновение свалки, оштрафовали на 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.