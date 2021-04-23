Премия Glamour Eco Awards объявила лауреатов

Фото: пресс-служба Condé Nast Russia

Журнал Glamour объявил лауреатов премии Glamour Eco Awards. Информационным партнером выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Мероприятие прошло при участии независимой международной природоохранной некоммерческой организации Greenpeace.

Премия прошла в формате дискуссии с лидерами мнений, экспертами и лауреатами на темы осознанного развития общества, сохранения разнообразия биологических видов, важности переработки материалов и просвещения в области экологичного образа жизни.

Лауреатами первой премии Glamour Eco Awards стали проекты:



"Собиратор";

My Cup Please;

"Стражи леса" WWF;

фонд "Госпиталь дикой природы";

"Фантастик Пластик";

"+1Город";

Smart Sreda;

фонд "Второе дыхание".

Модератором сессий выступила главный редактор "Glamour Россия" Иляна Эрднеева.

Амбассадором дискуссии о переработке стала певица, экоактивист, амбассадор проекта "Собиратор" Нюша. Лидер группы Iowa Катя Иванчикова взяла на себя обсуждение вопросов защиты природы. Телеведущая и амбассадор WWF России Елена Летучая выступила куратором темы просвещения. Fashion-инфлюенсер Наталья Османн возглавила дискуссию, посвященную моде и осознанности.