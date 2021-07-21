Москва онлайн: как перестать выбрасывать одежду и начать помогать другим людям

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22 июля зрители Москвы онлайн в прямом эфире узнают об экологическом проекте "Второе дыхание", цель которого предотвратить попадание одежды на мусорные полигоны.

Ежегодно жители России выбрасывают около 70 миллионов тонн бытовых отходов, из которых 2 миллиона тонн – одежда и текстиль. Этот мусор разлагается до 200 лет, выделяя метан и загрязняя почву и грунтовые воды.

15% российских семей не могут позволить себе покупку новой одежды. Проект "Второе дыхание" спасает хорошие, но надоевшие владельцам вещи от свалок и направляет их нуждающимся. Волонтеры устанавливают контейнеры для сбора одежды в крупных торговых и бизнес-центрах, общественных пространствах и жилых комплексах.

Корреспондент Москвы онлайн пообщается с организаторами проекта, узнает о проекте и его миссии, а также о том, как сортируются и распределяются собранные вещи.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.