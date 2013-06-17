12 московских заправок попали в "черный список" экологов

На портале "Открытые данные" обновили списки АЗС, проверенные департаментом природопользования и охраны окружающей среды. В "черный список" экологов попали 12 заправок, на которых качество топлива не соответствовало экологическим требованиям. При этом 47 АЗС были внесены в "белый список" – во время проверки на них не было выявлено нарушений.

Напомним, списки заправочных станций столичные власти начали публиковать в апреле. Его планируют регулярно обновлять по результатам проверок и по обращениям водителей. Пожаловаться на некачественное топливо можно, позвонив на горячую линию департамента природопользования и охраны окружающей среды по телефону 8 (495) 644-20-27.

С 1 января 2013 года Москва первая среди других городов России перешла к использованию моторного топлива класса не ниже Евро-4. Благодаря этой мере планируется добиться снижения выбросов диоксида серы в 3-7 раз, бензапирена – почти на четверть, а твердых веществ - на 9 процентов.

