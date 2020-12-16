Около 2,5 тысяч га лесов восстановили в Подмосковье в 2020 году

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Более 2,5 тысяч гектаров леса восстановлено в Московской области в 2020 году. Об этом сообщила председатель комитета лесного хозяйства МО Елена Казимир.

По ее словам, в прошлом году в Подмосковье вырубили более 2 тысяч гектаров лесов, площадь лесовосстановления составила 3,17 тысяч гектаров. В 2020 году вырубки провели на площади почти 1,9 тысячи гектаров.

"Лесовосстановление – на площади 2,57 тысячи гектаров", – уточнила Казимир.

Ранее Владимир Путин заявил, что в лесной отрасли РФ надо выстроить эффективную вертикаль управления и найти новые подходы в борьбе с вырубками леса. Президент РФ обратил внимание на то, что в лесной отрасли еще есть много системных проблем.