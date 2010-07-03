Часть узников "китовой тюрьмы" могут отправить в океанариумы

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Некоторых белух и косаток, которые содержатся в приморской бухте Средняя, не выпустят на волю, а отправят в океанариумы. По итогам экспертной оценки животных хотят разделить на две группы, передает "Интерфакс".

Согласно протоколу заседания консилиума ученых от 12 марта, в первую группу войдут млекопитающие, которых можно реадаптировать и выпустить в естественную среду обитания. Для остальных специалисты разработают "планы адаптации и дрессировки" и рекомендации по передаче животных в океанариумы.

В прошлом году 12 косаток и 90 белух выловили в Охотском море для продажи. Их поместили в вольеры бухты Средняя, которую экологи назвали "китовой тюрьмой".

Животных собирались отправить в Китай. По словам зоозащитников, косатки и белухи страдают от нарушения кожных покровов. Специалисты не исключают, что у животных могут быть инфекции.

После общественного резонанса выяснилось, что млекопитающих выловили с нарушением закона. По поручению Владимира Путина вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел совещание, где было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский. Однако ученые считают, что перевозить туда животных нельзя, поскольку лишняя транспортировка может им навредить.

