Жан-Мишель Кусто приедет в Приморье ради белух и косаток

Сын известного океанографа Жака-Ива Кусто Жан-Мишель выразил желание помочь с выпуском косаток и белух из приморской бухты Средняя, передает РИА Новости.
Исследователь океанов отправил письмо на имя главы региона Олега Кожемяко, который в свою очередь пригласил ученого и его коллег. Копия письма также была направлена властям РФ.
"Я хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск", – написал Жан-Мишель Кусто.
Он подчеркнул, что начать подготовку китов к реабилитации и выпуску нужно как можно раньше. Кроме того, Кусто обеспокоен сообщениями о возможном ухудшении здоровья косаток и белух, которые подтверждают необходимость принятия срочных мер.
Ранее Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта определить судьбу животных из бухты Средняя, прозванную "китовой тюрьмой". Вскоре вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, участники которого договорились оборудовать одну из бухт острова Русский в центр содержания морских млекопитающих. Однако экологи выступили против перевозки животных на остров, поскольку это может затянуть сроки выпуска. Они предложили проводить реабилитацию в бухте Средняя.
Резонанс вокруг "китовой тюрьмы" начался после того, как в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из них содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, где позже нашли нарушения.
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" готовятся к переезду
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