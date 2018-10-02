В парках Москвы пройдут мастер-классы в рамках Всемирного дня защиты животных

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В парках Москвы пройдут мастер-классы и викторины, приуроченные к Всемирному дню защиты животных. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В экоцентре "Конный двор" 2 октября пройдет тематическая экскурсия "Сельский дворик". В ландшафтном заказнике "Теплый Стан" 2-4 октября будут проходить лекции о защите животных. В парке "Битцевский лес" 4 октября пройдет экологический праздник "О животных, с любовью", в программе которого будут мастер-класс, викторина и зоологическая интеллектуальная игра, передает Агентство "Москва".

В ведомстве добавили, что по городу также будут работать различные экологические площадки.

Всемирный день защиты животных был учрежден в 1931 году во Флоренции на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Целью праздника является стремление обратить внимание людей во всем мире на проблемы животного мира.