В Парке Горького прошел Праздник "Еды"

В Парке Горького 25 августа прошел Праздник "Еды", который уже второй год подряд организует журнал "Афиша–Еда". Цель проекта – популяризация всего лучшего, что происходит в кулинарной индустрии и в различных ее областях. Кроме того, праздник дает возможность в неформальной атмосфере пообщаться производителям и потребителям еды.

На фестивале работали три сцены: площадка Philips Organic Studio была посвящена органической кухне, сцена Gorenje One - десертам, а на Главной сцене работали шеф-повара лучших московских ресторанов. На празднике были представлены кухни, которые пользуются в Москве особенным спросом: азиатская, мексиканская, итальянская и грузинская.

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