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Москва 24

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Культура

19 октября 2018, 10:55

Фестиваль "Золотая осень" в столице продлили до конца октября

еда фестивали досуг

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Гастрономический фестиваль "Золотая осень" продлили до 31 октября по просьбам москвичей. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Организаторы фестиваля уточнили, что мероприятия "Золотой осени" будут проходить до конца месяца на четырех площадках. Они расположены на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, а также на улицах Городецкая и Профсоюзная.

До 31 октября у посетителей фестиваля по-прежнему есть возможность приобрести фермерские продукты высшего качества: рыбу, мясо, сыры, овощи и фрукты. Кроме того, передает, на фестивальных площадках они смогут попробовать блюда особого осеннего меню и поучаствовать в бесплатных мастер-классах.

Гастрономический фестиваль "Золотую осень" стартовал в столице 28 сентября. В этом году в рамках фестиваля открылись десять ярмарочных площадок, причем пять из них − в спальных районах города. Свою продукцию представили более 1 тысячи предприятий из 55 регионов России.

Оценить фестиваль и внести свои предложения по его улучшению москвичи могут на портале "Активный гражданин".

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