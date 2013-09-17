Фото: M24.ru

28 и 29 сентября на открытой площадке у кинотеатра "Полет" пройдет первый "Киновкусный фестиваль". Гости мероприятия отправятся в театрализованное путешествие по кухням разных стран мира, приготовят различные блюда под руководством опытных поваров, попробуют их и посмотрят кино под открытым небом.

Откроет фестиваль "Кулинарное путешествие" во Францию и Великобританию, участники которого приготовят сладости, традиционные для этих стран, посетят английское чаепитие, а также посмотрят кино под открытым небом "Чарли и Шоколадная Фабрика" режиссера Тима Бертона.

В 17:00 тематической страной станет Италия - гости попробуют самое известное итальянское блюдо, пиццу, и вкуснейший итальянский десерт тирамису за просмотром романтической комедии "Вкус жизни".

29 сентября состоится "Кулинарное путешествие" в Грецию и Турцию. Гости научаться готовить турецкую лепешку лахмаджун, традиционный греческий салат, а также варить кофе по-турецки. После этого можно будет посмотреть фильм "Щепотка перца".

Начало фестиваля 28 сентября - в 12:00, 29 сентября - в 16:00. Стоимость билетов - от 250 рублей, детям до 6 лет вход бесплатный.

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