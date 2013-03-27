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Культура

27 марта 2013, 11:22

Знаменитый гитарист Фредерик Белинский выступит в столичном клубе

джаз концерты акустика

Фредерик Белинский. Фото: "Союз композиторов"

28 марта в джаз-клубе "Союз композиторов" выступит известный французский гитарист Фредерик Белинский, потомок знаменитого русского критика Виссариона Белинского.

Фредерик Белинский - одна из самых ярких звезд стиля Gypsy Jazz . "Самый модный гитарист Елисейских Полей" играл для Николя Саркози, Михаила Горбачева, короля Марокко Мохамеда VI и принца Альберта в Монако.

Фредерик Белинский является участником и лауреатом крупнейших музыкальных фестивалей Европы, лауреатом и медалистом Международной Олимпиады Worldstars (Голливуд, США). Он способен подарить новую жизнь любой мелодии – от баховской фуги до песни "Очи черные". Произведения разных стилей он дополняет заводными ритмами свинга.

Концерт начнется в 20:30. Цена билетов - от 500 рублей.

Напомним, билеты на концерты вы можете купить на нашем портале.

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