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Новости

07 ноября 2017, 18:40

Происшествия

Массовое ДТП произошло у ТЦ "Глобус" в Красногорске

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

ДТП с участием трех машин произошло на 22-м километре Новорижского шоссе у ТЦ "Глобус".

Один из попавших в аварию автомобилей перевернулся, несколько человек оказались зажатыми в машинах. По данным Агентства "Москва", пострадали четыре человека. "Интерфакс" сообщает о девяти пострадавших. На место выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

дтп происшествия

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