07 ноября 2017, 18:40Происшествия
Массовое ДТП произошло у ТЦ "Глобус" в Красногорске
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
ДТП с участием трех машин произошло на 22-м километре Новорижского шоссе у ТЦ "Глобус".
Один из попавших в аварию автомобилей перевернулся, несколько человек оказались зажатыми в машинах. По данным Агентства "Москва", пострадали четыре человека. "Интерфакс" сообщает о девяти пострадавших. На место выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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