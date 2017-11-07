Массовое ДТП произошло у ТЦ "Глобус" в Красногорске

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

ДТП с участием трех машин произошло на 22-м километре Новорижского шоссе у ТЦ "Глобус".

Один из попавших в аварию автомобилей перевернулся, несколько человек оказались зажатыми в машинах. По данным Агентства "Москва", пострадали четыре человека. "Интерфакс" сообщает о девяти пострадавших. На место выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

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