В доме на Веерной улице уже десять лет протекает крыша

Жители квартиры в доме 1 по Веерной улице жалуются на протекающую крышу.

По словам читательницы M24.RU Елены Гуденко, в течение десяти лет во время дождя заливало соседнюю квартиру. В этом году дождь проник и в их жилье.

"После протечки летом 2012 я обратилась в ДЭЗ. Ко мне пришла инженер, посмотрела на мокрые обои и паркет и сказала, что бланка акта у нее с собой нет, и акт она положит мне в почтовый ящик. Акта нет до сих пор, зато потолок сегодня промок, а, следовательно, ремонт кровли и техэтажа выполнен не был", - констатирует Елена.

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