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Культура

14:29

Москва онлайн: в "Аптекарском огороде" научат вырезать хеллоуинскую тыкву

досуг культура Москва онлайн

Фото: depositphotos/VadimVasenin

31 октября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдут мастер-классы "Вырезание хеллоуинской тыквы", "Икебана и Хеллоуин. Как использовать в композиции нерастительные материалы". Смотрите прямую трансляцию, и вы узнаете, как выбрать тыкву, из чего создать стильную икебану, которая не протухнет.

Главным атрибутом Хеллоуина считается зловеще улыбающаяся тыква. Легенда рассказывает о похождениях жадного до денег кузнеца-выпивохи Джека. Дьявол часто строил ему козни, но предприимчивый парень ловко их обходил. И вот когда кузнец умер, его не пустили ни в рай, ни в ад. Неприкаянный грешник в ожидании Судного дня был вынужден бродить по земле, освещая себе путь кусочком угля, который ему бросил напоследок лукавый. Джек положил тлеющий огонек в пустую тыкву и пустился в странствование, которое продолжается до сих пор.

Смотрите прямую трансляцию 31 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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