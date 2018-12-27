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15:36

Фестиваль снеговиков пройдет в столице в феврале

досуг фестивали

15:36

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице пройдет ежегодный фестиваль "Арт-битва снеговиков", сообщает пресс-служба ГБПОУ "Воробьевы горы".

9 февраля в Московском дворце пионеров горожане смогут слепить своего снеговика для "Арт-битвы". "Это открытое состязание авторских работ: ежегодно все желающие, объединившись в команды, создают снежные фигуры на площади Парадов", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Чтобы слепить снеговика, можно будет использовать подготовленные заранее материалы и инструменты. Поучаствовать в конкурсе приглашают всех желающих, возрастных ограничений нет. Оценивать работы будут в нескольких номинациях. Команду-победителя в каждой из них выберут путем голосования экспертного жюри, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 50 автобусов на 16 столичных маршрутах украсили новогодними стикерами с изображением пяти пингвинов. Нарядные автобусы курсируют не только в центре города, но и ходят в отдаленные районы. А пассажиров столичной подземке порадуют 15 празднично украшенных поездов.

досуг фестивали

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