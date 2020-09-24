Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Я, Энди Уорхол" в день открытия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

25 сентября в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу откроется выставка "Я, Энди Уорхол" легендарного американского художника. В день открытия не пропустите прямую трансляцию экскурсии по экспозиции, которую организаторы мероприятия проведут специально для зрителей Москвы онлайн.

На выставке можно будет увидеть более 170 работ пионера поп-арта, в числе которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", Вымирающие виды" и другие.

В галерее будет воссоздана "Серебряная Фабрика" – арт-студия Уорхола в Нью-Йорке. Здесь посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций художника, ставшей символом поп-арта, – "Серебряными облаками".

Смотрите трансляцию 25 сентября в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.