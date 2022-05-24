Москва онлайн покажет парад электротранспорта будущего

Фото: geek-picnic.me

25 мая, в Международный день гиков, на территории инновационного центра "Сколково" состоится парад фантастических концептов электротранспорта, организованный фестивалем Geek Picnic при поддержке Фонда креативных индустрий.

В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите креативные и экологичные транспортные средства будущего, в числе которых квадроциклы-багги, электробайки и электрический болид, разработанный студенческим инженерным коллективом МАДИ. Одними из самых интересных моделей станут семиметровая черепаха и большая золотая рыбка.

25 мая 1977 года состоялась премьера "Звездных войн". С тех пор фанаты фильма и технологий считают эту дату своим праздником – Международным днем гиков. В России этот день отмечается с 2021 года.

Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

