Москва онлайн покажет ледовый спектакль "Легенда о НЕОновой Масленице"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

26 февраля зрители Москва онлайн смогут в прямом эфире увидеть ледовый спектакль "Легенда о НЕОновой Масленице".

Артисты расскажут историю праздника Масленицы по-новому. Вас ждет встреча с батюшкой Солнцем, матушкой Метелицей, их дочкой Масленой и другими удивительными героями.

Мероприятие пройдет в рамках праздничной программы "НеоМасленица" на ВДНХ.

Смотрите прямую трансляцию 26 февраля в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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