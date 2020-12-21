От совки-сплюшки до победы адмирала: о чем расскажут на онлайн-лекциях парков

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Москвичей в течение недели ждут онлайн-лекции по истории, биологии и изобразительному искусству от столичных парков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Неделя начнется с онлайн-занятий по гимнастике в парке "Сокольники". Занятия пройдут на платформе Zoom c 21 по 24 декабря. Все желающие также смогу присоединиться к просмотру видеолекций о пернатых обитателях орнитария парка. Ее опубликуют 22 декабря на страницах парка.

На следующий день на странице усадьбы "Кусково" появится виртуальная экскурсия, во время которой специалисты проведут пользователей по павильону и расскажут об индивиудальности элементов внутреннго убранства. Еще одна экскурсия от усадьбы по Голландскому домику появится в Instagram-аккаунте 25 декабря.

В четверг, 24 декабря, лекцию продолжит усадьба "Люблино". Москвичам расскажут о том, как праздновали рождество в XIX столетии, что было принято дарить детям, а также о том, как готовились к балу-маскараду и чем украшали праздничный стол.

Также горожане смогут познакомиться с подвигами адмирала Самуила Карловича Грейга в рамках лекции от парка "Северное Тушино". Занятие пройдет 22 декабря. В этот же день от музея-заповедника "Царицыно" занятие проведет териолог Московского зоопарка Лидия Кондратьева.

А 27 декабря в 14:00 на YouTube-канале #включицарицыно состоится онлайн-лекция "Текстильные истории. Вологодское кружево". Зрители узнают, что такое вологодское кружево и как этот вид плетеного узора обрел мировую популярность.

Ранее сообщалось, что порядка 300 мероприятий ждут участников онлайн-марафона "Ты в Москве" в ближайшие три дня. Всех желающих приглашают принять участие в игре камеди-триатлон, в рамках которой нужно ответить на вопросы ведущего импровизационной шуткой.