Аудиогиды по достопримечательностям и музеям 120 стран мира появились в Tele2

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Россияне смогут посетить экскурсии по городам и музеям 120 стран мира не выходя из дома, сообщает пресс-служба оператора Tele2.
"Компания запустила новую услугу совместно с крупнейшей в мире платформой мобильных путеводителей izi.TRAVEL. По подписке абоненты компании получают неограниченный доступ ко всей библиотеке izi.TRAVEL. Контент в приложении не требуется покупать дополнительно, все аудиогиды можно слушать без рекламы", – говорится в сообщении.
Экскурсии доступны на 70 языках. Сервис предлагает "звездные" экскурсии, озвученные голосами знаменитых людей, и целые спектакли в декорациях реальных городов. Всего на платформе представлено более 16 тысяч аудиогидов по улицам и музеям 4 тысяч городов, причем как пешие маршруты, так и маршруты для велосипедистов, бегунов, любителей путешествовать на автомобиле или поезде.
Свои путеводители на платформе публикуют крупнейшие музеи мира, туристические бюро городов, travel-блогеры и обычные люди, которые хотят рассказать о любимом месте.
Чтобы воспользоваться услугой, клиенту Tele2 надо подключить подписку на сервис izi.TRAVEL с помощью USSD-запроса *819#. Абонентская плата списывается посуточно и составляет 10 рублей в день.
Ранее эксперты проанализировали активность москвичей в столичных театрах после частичного снятия ограничений из-за COVID-19. Горожане чаще всего посещали "Ленком Марка Захарова". Кроме того, почти без отрыва от победителя в топ-3 попал "Гоголь-центр", а замкнул тройку лидеров МХТ имени Чехова.
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