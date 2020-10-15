Москва онлайн: в ГИТИСе пройдет фестиваль сценического фехтования "Серебряная шпага"

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17 октября в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) состоится гала-концерт и церемония награждения в рамках XI Международного фестиваля сценического фехтования "Серебряная шпага" имени Карпова.

Фестиваль "Серебряная шпага" – единственный в мире профессиональный фестиваль сценического фехтования, на котором ежегодно актеры и студенты театральных вузов со всего мира демонстрируют мастерство филигранного владения клинком.

По итогам фестиваля будут определены победители в номинациях "Лучший бой", "Оригинальный бой", "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница". Традиционно работы будут отмечены специальными призами от ректора ГИТИСа, президента фестиваля и ассоциации каскадеров.

Смотрите прямую трансляцию 17 октября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.