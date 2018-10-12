Более 300 тысяч человек посетили фестиваль NAUKA 0+ в день открытия

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 300 тысяч гостей посетили фестиваль NAUKA 0+ в столице в день его открытия. Об этом сообщили в пресс-службе организатора фестиваля.

По словам организаторов, крупнейший научно-популярный форум начал работу в Москве в пятницу, 12 октября. Уже в первый день на его площадках провели около различных 700 мероприятий, включая лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, конкурсы и научные шоу.

На мероприятиях побывали как школьники и дети младшего возраста, так и студенты, молодые специалисты и профессиональные ученые. Всего за один день число посетителей превысило 300 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе Агентству "Москва", ключевым событием первого дня NAUKA 0+ стала церемония открытия, которую оформили как яркое мультимедийное шоу. Главную тему фестиваля − Megascience − представили гостям зрителям под звуки оркестра.

Фестиваль NAUKA 0+ проходит в 80 российских регионах с 12 по 14 октября. В столице площадками фестиваля стали Шуваловский корпус МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье", главное здание РАН и павильон "Космос" на ВДНХ.

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