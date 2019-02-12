День влюбленных в природу отметят в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Посетителям столичных парков 14 февраля расскажут, как бобры отмечают День всех влюбленных, а также о том, какие семейные пары животных считаются самыми крепкими. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
С 11:00 на природной территории "Битцевский лес" начнется акция "День любви к природе". Выразить свои чувства посетители смогут на специальном стенде.
В парке "Покровское-Стрешнево" в 14:00 пройдет экскурсия под названием Love-story. Местом встречи выбран родник "Царевна-лебедь".
"Бонусом станет прогулка к бобровой хатке с подробным рассказом о том, как эти обитатели парка проводят День всех влюбленных, как они готовятся к весне и как меняется их "быт" в этот период времени", – сказано в сообщении.
Тем временем экоцентр "Конный двор" удивит экологическим занятием "Пары у животных. Вместе навсегда". А с 15:30 до 16:30 в Бирюлевском дендропарке состоится мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц в форме сердец.
Тем, кто освободится только вечером, стоит заглянуть на каток в "Серебряном бору", где с 18:00 до 20:00 запланирован бал-маскарад. Любой желающий, надев красивую маску, сможет бесплатно кататься два часа. При входе участникам подарят особые валентинки.
"А что произойдет далее – сюрприз – и узнать можно будет об этом только на самом балу", – сохранили интригу в пресс-службе.
День всех влюбленных отмечается 14 февраля. Перед праздником оператор публичного Wi-Fi "МаксимаТелеком" узнал у пользователей сети MT_FREE, где они встретили свою половинку. Оказалось, что большинство нашли любовь на работе, в компании общих друзей или в интернете.
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