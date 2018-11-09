Россияне назвали фильмы, вдохновляющие на путешествия

Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница", режиссер Леонид Гайдай

На путешествия по России россиян больше всего вдохновляют отечественные фильмы, снятые в Крыму, Сочи и Санкт-Петербурге. Это выяснил сервис бронирования жилья Tvil в ходе опроса туристов в социальных сетях.

Сервис узнал, после каких фильмов людям хочется отправиться в поездку по России. Как выяснилось, больше всего туристов вдохновляет "Кавказская пленница", снятая на Южном берегу Крыма. За фильм проголосовали 39 процентов людей.

На втором месте – "Бриллиантовая рука", фильм снимали в Сочи и Туапсе. За него отдали голоса 14 процентов туристов.

На третьем месте – "Невероятные приключения итальянцев в России", где действия происходят в Санкт-Петербурге, и "Географ глобус пропил", снятый в Пермском крае. Оба фильма получили по 9 процентов голосов.

Туристы также отметили картины "Спортлото-82", "Территория", "Охота на пиранью", "Москва, я люблю тебя!" и "Прогулка".