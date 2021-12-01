Музей Москвы проведет экскурсии в честь своего 125-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музей Москвы подготовил серию специальных экскурсий по случаю своего 125-летия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"1 декабря Музею Москвы исполняется 125 лет. К своему юбилею музей запланировал целую программу мероприятий, которые по-новому расскажут о столице", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что экскурсии пройдут не только по самому музею, но и по столичным улицам, в частности по Тверской, Петровке, Кузнецкому Мосту и Театральной площади. Одни экскурсии будут бесплатными, за другие же придется заплатить 125 рублей. Они пройдут с 1 по 3 декабря.
Ранее в московском Музее космонавтики стартовала новогодняя экскурсионная программа. Так, для маленьких посетителей от 4 до 9 лет организаторы подготовили мероприятие "Новый год на орбите", о праздновании Нового года в космосе, а для школьников и взрослых в музее пройдет тематическая экскурсия "Новый год на МКС".
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