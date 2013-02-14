Читатели М24.ru: В Москве на улицах любовь!

Читатель М24.ru Захар прислал фотографию Большого Палашевского переулка. В День Влюбленных, 14 февраля, на улице появились необычные валентинки.

Дорожные знаки "Въезд запрещен", или попросту "кирпич", заклеены белыми сердцами. Кто устроил такую акцию, пока не известно.

Фото: Читатели М24.ru

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