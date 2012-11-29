На строительство железнодорожных переездов МО потратит 70 млрд рублей

Власти Подмосковья планируют выделить порядка 70 миллиардов рублей на строительство железнодорожных переездов, сообщил и.о. губернатора Московской области Андрей Воробьев.

По словам чиновника, чтобы решить транспортную проблему в регионе, необходимо построить 17 переездов. Первым будет построен тоннель в Павловском Посаде, работы планируется начать осенью 2013 года, сообщает "Интерфакс".

Андрей Воробьев рассказал, что планируемые переезды будут бесплатными. При этом власти Подмосковья обсуждают возможность организации платных переездов. Они появятся, если идею поддержат местные жители, отметил и.о. губернатора.

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