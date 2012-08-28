В День города изменится ряд маршрутов автобусов и трамваев

Ряд маршрутов автобусов и трамваев изменятся в Москве на время празднования Дня города.

1 сентября автобус № 715 будет следовать с Мичуринского проспекта по улице Удальцова с 7.30 до окончания мероприятия на улице Раменки.

Также, сообщает Мосгортранс, 1 сентября автобусы маршрута № 793 будут следовать в обоих направлениях от улицы Богданова по Производственной улице и Боровскому шоссе с 10.30 до окончания праздничных мероприятий на улице Богданова.

Также 1 сентября 2012 года с 15:30 до окончания мероприятия на улице Скульптора Мухиной изменяются маршруты нескольких автобусов. Маршрут № 5 будет следовать от Лукинской улицы по улице Шолохова до 9-го мкр-на Солнцева в обоих направлениях, автобусы № 767, 814 – по части улицы Скульптора Мухиной, улице Шолохова и Боровскому шоссе в обоих направлениях. А маршруты № 810, 810с будут идти от улицы Шолохова по Боровскому шоссе и далее своей трассой.

2 сентября 2012 года с 11.00 до окончания праздника на улице Крылатские Холмы автобусы № 229, 271, 733 и 829 будут следовать с увеличенными интервалами.

Кроме того, 2 сентября 2012 года будут идти с увеличенными интервалами трамваи маршрутов № 32, 43, 46. Это продлится с 11.30 до окончания Дня города в районе Лефортово.

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